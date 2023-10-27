Евросоюз изучает возможность введения санкций в отношении алмазов РФ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита ЕС в Брюсселе подтвердила, что Евросоюз готовит 12-й пакет санкций, передает РИА Новости.

«Мы находимся в процессе подготовки 12-го пакета санкций», — сообщила она.

По ее словам, в настоящее время ведутся консультации со странами-членами объединения.

Фон дер Ляйен отметила, что изучаются способы перекрыть доходы России от алмазов. Глава ЕК добавила, что это будет сделано в тесной координации с партнерами по G7.

5 октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит санкции против российских алмазов, которые будут работать со следующего года.

До этого сообщалось, что полный запрет на поставки российских алмазов может нанести серьезный ущерб мировому рынку драгоценных камней. По мнению аналитика Леонида Хазанова, опрошенного изданием, такие санкции способны «разрушить до основания» отрасль, поскольку заменить Россию как крупнейшего производителя попросту нечем.

Ранее в Китаеоценили влияние санкций на торговлю с РФ.