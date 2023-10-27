Аудиторы оценили влияние на цены запрета поставок за рубеж российской курятины

Предложение Минсельхоза РФ о временном запрете экспорта мяса птицы не окажет заметного влияния на цены внутри страны. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков компании «Яков и партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company).

При ограничениях на экспорт тушек бройлера сроком на полгода, будут затронуты поставки продукции на сумму порядка $50 млн. Из всего мяса птицы в 350 тыс. тонн, которые Россия вывозит за рубеж на протяжении года, на тушку бройлера приходится около 50 тыс. тонн. Средняя цена продукции составляет около $2 за килограмм.

Директор «Яков и партнеры» Олег Шендерюк уточнил, что Россия вывозит за рубеж 5-7% производимого мяса, поэтому новые меры приведут разве что к некоторому снижению цен в краткосрочной перспективе. Эффект от запрета в целом будет ограниченным, считает он.

В пресс-службе министерства не ответили на запрос газеты о том, какие позиции может затронуть новый запрет.

Минсельхоз сообщил о планах ограничить экспорт некоторых видов мяса птицы и пищевого яйца из России на шесть месяцев 26 октября. Такой правовой акт должен быть принят в декабре 2023 года. Его текст пока не опубликован. Необходимость новых мер в ведомстве объяснили ростом цен на мясо птицы и яйца. Их стоимость увеличилась на 25,3% и 24% в годовом выражении соответственно. В среду президент России Владимир Путин задал главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву вопрос: «Чего курятина-то так подорожала?». В Минсельхозе связали это со снижением объемов производства в последние месяцы и повышением себестоимости на фоне высокого курса доллара.

Ранее эксперты объяснили резкое подорожание мяса курицы и пообещали «откат» цен.