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Жители Московского региона смогут звонить с умных часов

МТС связала единым номером смартфон и умные часы

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Unsplash

МТС запустила в Московском регионе услугу «Единый номер», позволяющую абонентам принимать и совершать автономные вызовы с умных часов с eSIM под тем же номером, который используется на смартфоне, сообщает пресс-служба компании.

Подключить часы можно дистанционно на сайте экосистемы, посещать магазин не требуется.

Также абоненты смогут пользоваться голосовыми услугами при помощи умных часов под своим мобильным номером без использования смартфона.

«Объединив умные часы с eSIM со смартфоном под одним номером, абонент МТС останется на связи, даже забыв телефон дома, выйдя на пробежку или в магазин. При этом абонент всегда доступен для входящих звонков по привычному номеру, а при исходящих вызовах с часов у собеседников отобразится тот же номер, что и при звонках со смартфона», — рассказал коммерческий директор массового рынка МТС Юрий Нефедов.

В компании отметили, что к концу 2023 года услуга будет доступна для частных клиентов в большинстве регионов России.

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