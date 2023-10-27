Экономист спрогнозировал цены на нефть до конца года

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта в моменте цены на нефть могут преодолеть отметку $100 за баррель эталонной североморской марки Brent, но до конца года будут находиться в диапазоне $80-90. Такой прогноз «Газете.Ru» дал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

При этом фундаментальных факторов в поддержку роста цен на топливо недостаточно для закрепления выше отметки $95 за баррель Brent, уточнил эксперт.

«Экономика Евросоюза уже дает заметный сбой — наблюдается ее околонулевой рост, а показатели промышленного производства снижаются третий квартал подряд. Скорее всего, до конца года сработает нейтральный сценарий, при котором сбалансированная цена на нефть будет находиться в диапазоне $80-90, который очень комфортен для российских экспортеров и бюджета. Расчет бюджетного правила в следующем году будет исходить из цены $60 за баррель», — пояснил эксперт.

По его словам, недавно цены на нефть упали из-за резкого роста коммерческих запасов сырья в США за последнюю неделю. То есть на рынке возникли беспокойства по поводу его затоваривания — избытка предложения.

Если мировые цены на нефть будут сохраняться на уровне $70-80 за баррель, Россия все равно выиграет, считает Лобода.

«Дисконт на российскую нефть Urals к Brent просто будет меньше. В этом году Россия меняла клиентскую базу, перенаправляя потоки экспорта нефти из Европы в Азию. Поэтому в начале года российская нефть продавалась с большой скидкой к мировой цене. Сейчас взаимоотношения с постоянными потребителями налажены, и ничто не мешает Москве продавать нефть фактически по рыночной цене», — предположил экономист.

На момент написания заметки баррель Brent стоил $89,19 на лондонской бирже ICE.

Ранее стоимость барреля Brent упала ниже $87 впервые с 13 октября.