Курс доллара на Мосбирже снижается до 93,89 рубля, юаня — растет до 12,81 рубля

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже растет против доллара и теряет к юаню. Об этом пишет РИА Новости.

Так, курс американской валюты снижается до 93,89 рубля, а юань подрос до 12,81 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:05 мск снижается на 7 копеек, до 93,89 рубля. Евро снижается на 31 копейку, до 99,28 рубля, а юаня — повышается на 3 копейки, до 12,81 рубля.

В ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России о продаже валютной выручки, считает финансист Александр Лосев. Действие президентского указа о продаже валюты начало оказывать влияние на финансовый рынок на этой неделе, отметил эксперт.

«Уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», — подчеркнул он.

Накануне евро неожиданно укрепился к рублю. В ходе торгов европейская валюта превысила 101 рубль впервые с 23 октября.

Ранее российский эксперт спрогнозировал новый рекорд курсу биткоина.