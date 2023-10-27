Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Курс доллара на Мосбирже снижается до 93,89 рубля, юаня — растет до 12,81 рубля

Курс доллара на Московской бирже снижается до 93,89 рубля

close
100%
Depositphotos

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже растет против доллара и теряет к юаню. Об этом пишет РИА Новости.

Так, курс американской валюты снижается до 93,89 рубля, а юань подрос до 12,81 рубля.

Курс доллара расчетами «завтра» на 7:05 мск снижается на 7 копеек, до 93,89 рубля. Евро снижается на 31 копейку, до 99,28 рубля, а юаня — повышается на 3 копейки, до 12,81 рубля.

В ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России о продаже валютной выручки, считает финансист Александр Лосев. Действие президентского указа о продаже валюты начало оказывать влияние на финансовый рынок на этой неделе, отметил эксперт.

«Уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», — подчеркнул он.

Накануне евро неожиданно укрепился к рублю. В ходе торгов европейская валюта превысила 101 рубль впервые с 23 октября.

Ранее российский эксперт спрогнозировал новый рекорд курсу биткоина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий