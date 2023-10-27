В Италии выступили против поставок украинской курятины

Импорт некачественных яиц и курятины с Украины в Евросоюз (ЕС) привели к критической ситуации для европейских аграриев, заявила член Европарламента Изабелла Адинолфи из Италии. Об этом пишет «Лента.ру».

В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК) Адинолфи отметила, что стандарты благополучия животных и безопасности пищевых продуктов на Украине не соответствуют требованиям Евросоюза.

Птицеводы ЕС находятся в трудном положении, так как они вынуждены соблюдать строгие правила безопасности и благополучия животных, что приводит к значительно более высоким производственным затратам по сравнению с конкурентами из третьих стран, чья продукция значительно дешевле.

Адинолфи обратилась к ЕК с вопросами о мерах, которые она планирует предпринять в связи с этой ситуацией. Она спросила, как будет защищаться птицеводство ЕС от недобросовестной конкуренции и как гарантировать, что импорт из третьих стран не подрывает стандарты благополучия животных и безопасность пищевых продуктов на внутреннем европейском рынке.

Ранее французский парламентарий Николя Мейзонне также выразил обеспокоенность относительно поставок украинской курятины, заявив, что они негативно сказываются на агропромышленном секторе Франции. Он отметил, что низкое качество и цены украинской курятины создают недобросовестную конкуренцию на рынке.

До этого Венгрия расширила запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины.

Ранее на Украине заявили о размещении на границе с Белоруссией военнослужащих с боевым опытом.