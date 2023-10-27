Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с приложениями для знакомств

Кибермошенники разработали новую версию схемы Fake Date (фейковое свидание) для кражи денег у россиян, которые используют приложения для знакомств. Об этом «Газете.Ru» рассказали в компании F.A.C.C.T., российском разработчике технологий для борьбы с киберпреступностью.

По данным компании, осенью 2023 года в России по схеме Fake Date работали шесть мошеннических групп, нелегальный заработок только одной из них за 10 дней превысил 6,5 млн рублей. Аферисты совершили 721 операцию для кражи денег.

«Средняя сумма похищенного у одной жертвы осенью 2023 года составила около 9 тыс. рублей, при том, что у одной жертвы могло быть несколько списаний подряд. В начале 2023 года 7 наиболее активных в России группировок заработали на желающих пойти на свидание 5 млн рублей (в период с 12 по 14 февраля, 21-23 февраля и 6-8 марта)», — отметили в пресс-службе F.A.C.C.T.

Классическая схема Fake Date выглядит так. Под видом привлекательной девушки мошенник знакомится с потенциальной жертвой в соцсетях или на сайте знакомств и предлагает провести романтический вечер в театре, на стендап-шоу, в антикино, кальянной или заказать доставку ужина. Жертва получает ссылку на фишинговый сайт, оплачивает «билеты», а деньги и данные карты похищаются злоумышленниками. Бывает, что деньги списываются дважды или трижды — при покупке билета для «подруги» или оформлении «возврата».

Теперь мошенники похищают деньги намного раньше похода на первое свидание.

«После того, как между молодыми людьми уже возник интерес и доверие, «девушка» может внезапно исчезнуть из переписки, или ее фото и видео будут очень долго загружаться. Выясняется, что у красотки возникли проблемы с оплатой домашнего интернета, и внести небольшую сумму придется именно новому кавалеру. Девушка скидывает ссылку на фейковый сайт сервиса, с которого нужно загрузить мобильное приложение», — рассказали в пресс-службе F.A.C.C.T.

Спрятанная в приложении шпионская программа способна перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие смс-коды для кражи денег со счетов клиентов российских банков.

Аналогичным образом действует схема с заказом такси, о чем барышня также может попросить своего нового знакомого, уточнили в пресс-службе.

Вся «техподдержка» Fake Date по-прежнему осуществляется через Telegram: здесь участники сообщества, привлекающие жертв на скачивание вредоносного приложения, получают ссылку на скачивание мобильного приложения — APK-файла, ведут свою теневую online-бухгалтерию, покупают чат- ботов или «голосовушки» — заранее записанные аудио и видео сообщения от лица девушек.

В F.A.C.C.T. посоветовали россиянам не переносить общение из чатов сервисов объявлений в мессенджеры и не переходить по ссылкам от незнакомых людей в мессенджерах или почте. Загружать следует только официальные приложения из магазина мобильных приложений или на легитимном сайте сервиса.

Ранее стало известно, сколько кибермошенники украли с банковских счетов россиян в 2023 году.