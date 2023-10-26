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Россиянам назвали лучший возраст для начала формирования накоплений на пенсию

Гендиректор «НПФ Эволюция» Тетюнина посоветовала откладывать на пенсию с 30 лет

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Depositphotos

Нужно начинать заботиться о пенсионных накоплениях задолго до наступления пенсионного возраста. Такое мнение в беседе с газетой «Известия высказала генеральный директор АО «НПФ Эволюция» Елена Тетюнина.

Она считает оптимальным возрастом начала формирования пенсионных накоплений 30 лет. Эксперт пояснила, что к этому времени большинство специалистов уже сформировались в профессиональном плане, и у них есть стабильный доход. Сейчас россияне принимают участие в различных корпоративных программах, которые позволяют откладывать на пенсию вместе с работодателем, в возрасте от 50 лет. Если озаботиться этим вопросом в 30 лет, после выхода на отдых можно рассчитывать на получение от 90% своего привычного дохода, заключила эксперт.

Россиянам стоит начинать думать о размере своей пенсии в 35-40 лет, рассказала «Газете.Ru» эксперт Научно-исследовательского финансового института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко. Чтобы рассчитывать на большие суммы, можно обратиться за выплатами позже положенного срока или «купить» пенсионные баллы. Другие четыре способа — негосударственный пенсионный фонд, банковский вклад, индивидуальный инвестиционный счет и сдача недвижимости в аренду.

В 2024 году для назначения страховой пенсии по старости потребуется минимальный страховой стаж в 15 лет и 28,2 пенсионных балла.

Ранее стало известно, кто в России получает самые большие пенсии.

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