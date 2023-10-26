Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экономика стран СНГ растет по ключевым показателям, вопреки прогнозам о ее крахе

Мишустин: прогнозы о крахе экономики СНГ от недоброжелателей не оправдались

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Экономика Содружества независимых государств (СНГ) растет по ключевым показателям, несмотря на прогнозы о ее крахе от недоброжелателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С января по июль текущего года промышленное производство увеличилось более чем на 2,5%, инвестиции в основной капитал прибавили 8%, грузоперевозки — 6,6%. При этом рост валового внутреннего продукта Содружества в первом полугодии составил 2,2%», — привел статистику Мишустин в ходе заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Мишустин напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит России. Москва настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета Содружества как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в его рамках, подчеркнул президент России Владимир Путин. Взаимодействие, по его словам, будет строиться на «принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства». Мишустин уточнил, что в первую очередь речь идет о решении ключевых задач, которые направлены на повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Путин 13 октября призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах. Глава государства пояснил, что Россия считает важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры.

Переход на использование национальных валют в расчетах стал трендом на региональном уровне, однако экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики пока немного. Об этом в интервью «Газете.Ru» накануне Восточного экономического форума заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Ранее Сторчак заявил, что процесс отказа от доллара не может быть быстрым.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий