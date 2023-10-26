Экономика стран СНГ растет по ключевым показателям, вопреки прогнозам о ее крахе

Экономика Содружества независимых государств (СНГ) растет по ключевым показателям, несмотря на прогнозы о ее крахе от недоброжелателей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«С января по июль текущего года промышленное производство увеличилось более чем на 2,5%, инвестиции в основной капитал прибавили 8%, грузоперевозки — 6,6%. При этом рост валового внутреннего продукта Содружества в первом полугодии составил 2,2%», — привел статистику Мишустин в ходе заседаний Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.

Мишустин напомнил, что в 2024 году председательство в СНГ переходит России. Москва настроена на активную работу по дальнейшему укреплению авторитета Содружества как интеграционного объединения и развитию всестороннего сотрудничества в его рамках, подчеркнул президент России Владимир Путин. Взаимодействие, по его словам, будет строиться на «принципах взаимопонимания, доверия, равноправия и добрососедства». Мишустин уточнил, что в первую очередь речь идет о решении ключевых задач, которые направлены на повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Путин 13 октября призвал к расширению в СНГ расчетов в нацвалютах. Глава государства пояснил, что Россия считает важным инструментом для дальнейшего наращивания торговых операций и инвестиционных потоков создание устойчивой и независимой от внешнего влияния финансовой инфраструктуры.

Переход на использование национальных валют в расчетах стал трендом на региональном уровне, однако экономических предпосылок для дедолларизации глобальной экономики пока немного. Об этом в интервью «Газете.Ru» накануне Восточного экономического форума заявил старший банкир госкорпорации ВЭБ.РФ, бывший заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Ранее Сторчак заявил, что процесс отказа от доллара не может быть быстрым.