Глава немецкого медиахолдинга призвал наказать Китай и Россию тарифами

Глава немецкой медиакомпании Axel Springer Матиас Дёпфнер предложил трансатлантическим демократиям создать зону свободной торговли без тарифов, вводя при этом карательные пошлины для автократий, таких как Россия и Китай. Об этом он заявил в подкасте Энн Макэлвой Politico Power Play.

По мнению Дёпфнера, в этот клуб беспошлинной торговли должны входить только те трансатлантические демократии, которые соблюдают минимальные стандарты в области верховенства закона, прав человека и установления целей по выбросам углекислого газа.

Данные демократии по-прежнему смогут торговать с «автократическими или диктаторскими системами», однако эти страны должны будут платить тарифы, отметил Дёпфнер. По его мнению, такая система «укрепит демократии».

Одной из основных целей вновь созданного клуба свободной торговли станет выравнивание условий в отношениях с Пекином. Дёпфнер считает, что решительный ответ Вашингтона и Европы должен выходить за рамки отдельных расследований ЕС.

Ранее в Литве захотели продлить ограничения для россиян и белорусов.