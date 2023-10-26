Стало известно, кто получит контрольный пакет «Яндекса»

Контрольный пакет российской дочки «Яндекса» получит консорциум инвесторов, доля каждого составит не более 7%. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что управление советом директоров компании может перейти к этому консорциуму вследствие ослаблении роли в нем Алексея Кудрина из-за санкций США.

В число будущих акционеров «Яндекса», по данным источника Forbes, могут войти группа ВТБ, основатель Faberlic и депутат Госдумы от партии «Новые люди» Алексей Нечаев, пенсионный фонд «Газфонд», генеральный директор «Российского фонда прямых инвестиций» Кирилл Дмитриев и, возможно, ПАО «ЛУКОЙЛ».

16 июня глава ВТБ Андрей Костин назвал нецелесообразным покупку акций «Яндекса» по предложенной цене и предложил передать компанию во внешнее управление по примеру Фортума.

Ранее «Яндекс» стал лидером рейтинга самых дорогих компаний Рунета в 2023 году.