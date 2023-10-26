Россиянам рассказали, что делать, если на них незаконно оформили кредит

Россиянам, на имя которых мошенники незаконно оформили кредит, прежде всего нужно запросить кредитную историю через сайт госуслуг. Об этом «Газете.Ru» рассказал председатель Комитета по повышению финансовой грамотности Ассоциации российских банков, эксперт портала Научно-исследовательского института Минфина РФ «Моифинансы.рф» Максим Семов. Он назвал еще три шага, которые нужно сделать жертвам кредитных мошенников.

«С помощью кредитной истории можно узнать, какие займы, когда и где были оформлены, размер суммы долга, сроки погашения и другие детали. Второй шаг — заявление в полицию. Если человек не оформлял кредит, заявление должно быть принято полицией. В заявлении нужно подробнее указать детали происшествия, опираясь на факты», — пояснил он.

Например, номер телефона из кредитной истории — чужой. Или кредит был выдан в городе Клин, а человек в это время был в Пскове. Нужно приложить доказательства — билеты, чеки, фотографии, уточнил эксперт.

Третий шаг — обращение в банк или микрофинансовую организацию, которая выдала кредит или заем.

«Это должно быть письменное заявление — претензия. В финансовых организациях могут быть шаблоны таких документов, но можно составить претензию в произвольной форме. В заявлении нужно подробно описать все детали происшествия и приложить копию заявления в полицию», — сказал Семов.

По его словам, у финансовой организации следует запросить все материалы — кредитный договор, выписки по всем счетам, справки о движении денег, юридическое дело и кредитное досье. Финансовая организация обязана предоставить все контактные телефоны и адреса по оформленному кредиту. Полученную информацию нужно передать в полицию, написав дополнительное заявление.

Четвертый шаг — обращение в Центробанк РФ и Федеральную службу судебных приставов.

«Заявление регулятору можно подать через сайт ЦБ. К заявлению следует приложить все имеющиеся документы по ситуации. Нужно действовать спокойно и сосредоточенно. В заявлениях не нужны эмоции, лишние подробности. Нужно предоставить конкретные факты, по возможности подтверждая их документально», — уточнил Семов.

Если человек узнал о кредите на этапе, когда выплаты по нему пытаются взыскать приставы, нужно обратиться в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о приостановлении исполнительного производства. К нему нужно приложить копии заявлений в полицию, Банк России и другие документы.

«Бывает так, что финансовая организация не признает подобные ситуации мошенничеством и продолжает настаивать на погашении кредита или займа. Тогда нужно обратиться в суд. Это пятый шаг», — заключил эксперт.

Он посоветовал россиянам беречь свои персональные данные и не сообщать посторонним лицам паспортные данные, коды из СМС-сообщений, пароли и логины.

Ранее «Газета.Ru» назвала три основных схемы кредитного мошенничества.