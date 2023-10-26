Стало известно, кому уступила Coca-Cola по продажам в России

Напитки бренда «Добрый» обогнали Coca-Cola по доле продаж в России, пишет РБК со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ о продажах товаров повседневного спроса (FMCG).

Отмечается, что бренд «Добрый» стал приемником Coca-Cola в России. На его долю приходится уже 1,2% всех продаж на российском рынке.

«По итогам января — августа 2023 года бренд «Добрый» стал вторым в рейтинге 50 крупнейших по продажам товаров повседневного спроса: на его долю приходится уже 1,2% всех продаж на российском рынке FMCG в стоимостном выражении», — говорится в сообщении.

До этого РБК со ссылкой на данные ретейл-аудита компании NielsenIQ в крупнейших торговых сетях России писал, что в РФ замедлился запуск новых брендов потребительских товаров.

Количество запусков новых брендов товаров повседневного спроса растет второй год подряд, но за период с января по август 2023 года темп запуска новых брендов снизился на 16%

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