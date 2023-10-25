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Стал известен глава созданной в Сбере Лаборатории дизайна

Сбер создал лабораторию для разработки инновационных решений в сфере дизайна

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Александр Кряжев/РИА Новости

Лабораторию дизайна Сбера в должности управляющего директора возглавил эксперт в области промышленного дизайна Владимир Пирожков, который ранее руководил подразделениями дизайна в компаниях Citroеn и Toyota. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Новая лаборатория Сбера займется разработкой инновационных решений в различных областях дизайна — промышленного, коммуникационного, цифрового, архитектурного, интерьерного и других, а также формированием программ дизайн-образования в России.

«Развитие лаборатории будет способствовать созданию в нашей стране уникальных прототипов и идей для будущего развития технологий и эстетики окружающей среды, обеспечивая конкурентоспособность российского бизнеса», — говорится в сообщении.

Как подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, дизайн и инновации начинаются с внимания к человеку и умения почувствовать, что для него важно.

«Перед нашей новой лабораторией дизайна стоит ответственная задача — сделать гармоничнее жизнь людей, которые взаимодействуют со Сбером. Желаю Владимиру и команде успехов», — отметил он.

Отмечается, что среди знаковых российских проектов Пирожкова участие в создании самолета Sukhoi Superjet 100, дизайн факелов для зимней Олимпиады в Сочи, дизайн интерьера нового космического корабля «Орел» и центра прототипирования НИТУ МИСИС.

Напомним, на сегодняшний день в организационной структуре Сбера также функционируют лаборатории по искусственному интеллекту, блокчейну, робототехнике, виртуальной и дополненной реальности, нейронаукам и поведению человека и другие

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