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Стало известно, на сколько вырастут средние зарплаты россиян в этом году

Минтруд РФ анонсировал рост средней зарплаты россиян на 13% в этом году

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Shutterstock

В этом году прогнозируется рост средней зарплаты россиян на 13%, заявила замминистра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова на пленарном заседании Госдумы в среду. Ее слова приводит «Интерфакс».

«У нас, в целом, по средней заработной плате идет достаточно высокий прирост», — сообщила парламентарий.

По данным Росстата, за первое полугодие 2023 года реальные зарплаты в России выросли на 7%, а в июне средняя зарплата достигла 76,5 тыс. рублей и превысила прошлогодний показатель на 14%.

Президент России Владимир Путин в апреле оценил, что реальная зарплата в целом по стране в 2023 году должна вырасти примерно на 3-5%, а реальные доходы населения — на 2-3%. Глава государства на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума 12 сентября заявил, что доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но все еще остаются достаточно небольшими.

Госдума РФ в среду приняла в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ вырастет на 18,5%, до 19 242 рубля.

Ранее стало известно, почему увеличилось число россиян с зарплатой от 100 тысяч рублей.

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