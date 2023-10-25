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В Греции не исключили повышение цен на газ в десять раз из-за кризиса в Газе

В Греции допустили рост цен на газ в десять раз из-за кризиса в секторе Газа

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РИА Новости

Главная опасность миру исходит от ситуации, разворачивающейся на Ближнем Востоке, если в конфликт втянется Иран, то цена на газ может вырасти до уровня в €500 за МВт·ч . Об этом заявил председатель правления и гендиректор MYTILINEOS Energy & Metals Эвангелос Митилинеос, чьи слова приводит РИА Новости.

Такое мнение Митилинеос высказал в ходе дискуссии с лауреатом Нобелевской премии 2001 года по экономике Джозефом Стиглицем на форуме журнала Economist в Афинах.

В свою очередь, его собеседник согласился, что продолжение войны приведет к повышению цен на нефть и природный газ.

До этого генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт заявлял, что мир рискует «скатиться» в глобальный религиозный конфликт из-за кризиса в секторе Газа. Чтобы избежать большой войны, ЛАГ призывает прекратить обстрелы мирных жителей Газы, а также экстренно доставить на территорию анклава всю необходимую гуманитарную помощь.

Ранее король Иордании назвал бомбардировки сектора Газа военным преступлением.

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