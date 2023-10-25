Израиль может столкнуться с нехваткой еды из-за опасений судовладельцев

Израиль может столкнуться с нехваткой продовольствия из-за обострения палестино-израильского конфликта. Об этом пишет Foreign Policy.

«Такой сценарий реализуется, если судоходные компании перестанут заходить в местные воды из-за ситуации на Ближнем Востоке. Например, недавно одна из крупнейших тайваньских судоходных компаний Evergreen Line отменила остановку своего судна в порту Ашдода из-за рисков для безопасности», — говорится в аналитическом материале издания.

Израиль почти полностью зависит от поставок при потреблении кормов, зерна, сахара, масел и масличных культур, мяса. Импорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров почти втрое превышает экспорт, следует из отчета минсельхоза США. Поставки идут через порты Ашдода и Хайфы.

Из-за планов израильских военных начать сухопутную операцию в секторе Газа, рейсы торговых судов в израильские порты могут заметно подорожать и стать опаснее, заключает Foreign Policy.

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац 24 октября заявил, что наземная операция в секторе Газа состоится.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.