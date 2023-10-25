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«Победа» начала продавать авиабилеты в рассрочку

Авиакомпания «Победа» объявила о продаже авиабилетов в рассрочку

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Авиакомпания «Победа» начала продажу авиабилетов в рассрочку четырьмя равными частями. Об этом сообщается на сайте лоукостера.

«Оплату за билеты и дополнительные услуги можно разделить на четыре равные части с помощью сервиса «Долями» без процентов, комиссий и переплат. 25% вы платите сразу, остальные три части будут списываться раз в две недели», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что сервис не будет влиять на кредитную историю покупателя, а максимальная сумма оплаты составит 100 тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев заявил, что цены на авиабилеты снизятся до конца года. Он считает, что если не произойдет резкого увеличения расходов на лизинг, услуги аэропортов и авиакеросин, то до новогодних праздников возможно даже снижение цен. По его словам, это коснется коротких авиарейсов, которые занимают не большее двух — двух с половиной часов.

Гареев также отметил, что в целом цены авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастут на 15-20% к аналогичному периоду прошлого года.

В парке «Победы» есть 41 самолет Boeing 737-800. Стоимость одного часа полета Boeing 737-800 составляет около 750-800 тыс. руб.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще летать в Южную Корею.

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