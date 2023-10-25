Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве Сбер проведет Бизнес Фест для предпринимателей

Для предпринимателей в Москве пройдут лекции от известных спикеров

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Москве 27 октября Сбер проведет Бизнес Фест, который станет самым большим офлайн-фестивалем для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, банк впервые проводит фестиваль для малого бизнеса такого масштаба.

«Участники фестиваля услышат топовых спикеров и предпринимателей различного профиля и размера бизнеса, смогут встретить единомышленников и вдохновиться на новые бизнес-проекты. На мероприятии будут наши клиентские менеджеры, которые пообщаются с участниками и расскажут о продуктах и цифровых решениях банка, которые помогают в росте бизнеса», — рассказал он.

Участникам мероприятия можно будет пообщаться с другими бизнесменами, обменяться опытом, получить полезные контакты и научиться новому. Также запланированы лекции, обсуждения и кейс-истории от предпринимателей.

«Темы дискуссий и воркшопов — как выжить на рынке онлайн-торговли, зачем нужны soft skills, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке, почему люди платят за эмоции, как работать с клиентами, чтобы они возвращались, и многие другие», — говорится в сообщении

Отмечается, что послушать спикеров и поучаствовать в обсуждении можно будет на нескольких тематических площадках: «Культурный центр» «Точка взлета», «Фабрика талантов», «Деловая среда» и «Менторская гостиная».

На мероприятии Сбера также будут пространства с арт-объектами, увлекательные интерактивные зоны и отдельный фудкорт с продукцией локальных предпринимателей. Напомним, участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий