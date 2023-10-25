В Москве Сбер проведет Бизнес Фест для предпринимателей

В Москве 27 октября Сбер проведет Бизнес Фест, который станет самым большим офлайн-фестивалем для предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

Как рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин, банк впервые проводит фестиваль для малого бизнеса такого масштаба.

«Участники фестиваля услышат топовых спикеров и предпринимателей различного профиля и размера бизнеса, смогут встретить единомышленников и вдохновиться на новые бизнес-проекты. На мероприятии будут наши клиентские менеджеры, которые пообщаются с участниками и расскажут о продуктах и цифровых решениях банка, которые помогают в росте бизнеса», — рассказал он.

Участникам мероприятия можно будет пообщаться с другими бизнесменами, обменяться опытом, получить полезные контакты и научиться новому. Также запланированы лекции, обсуждения и кейс-истории от предпринимателей.

«Темы дискуссий и воркшопов — как выжить на рынке онлайн-торговли, зачем нужны soft skills, как создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, как правильно заявить о своем бизнесе, как расти в высококонкурентном рынке, почему люди платят за эмоции, как работать с клиентами, чтобы они возвращались, и многие другие», — говорится в сообщении

Отмечается, что послушать спикеров и поучаствовать в обсуждении можно будет на нескольких тематических площадках: «Культурный центр» «Точка взлета», «Фабрика талантов», «Деловая среда» и «Менторская гостиная».

На мероприятии Сбера также будут пространства с арт-объектами, увлекательные интерактивные зоны и отдельный фудкорт с продукцией локальных предпринимателей. Напомним, участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.