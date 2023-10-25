Финансист предсказал понижение курса доллара до 85-90 рублей

В ближайшее время россиян ждет снижение курса доллара на фоне указа президента России о продаже валютной выручки, считает финансист Александр Лосев. Дальнейший прогноз зависит от динамики торгового и платежного баланса страны, пояснил он в беседе с телеканалом «360».

Действие указа о продаже валюты начало оказывать влияние на финансовый рынок на этой неделе, отметил эксперт. «Уже в первый день действия указа, 16 октября, объем торгов в паре доллар-рубль превысил в два раза объем торгов в паре юань-рубль», — подчеркнул он.

Это решение позволило сформировать новый баланс валютных торгов, что благоприятно для замедления инфляции и стабильности финансового рынка, подчеркнул Лосев. По его словам, так как указ будет действовать полгода, то россияне столкнуться с укреплением рубля от 85 до 90 за доллар.

«Если динамика будет позитивная, рост цен на нефть и экспорт других статей и сокращение оттока капитала, то вполне возможно, мы будем видеть и уровень 80 [рублей за доллар]», — добавил финансист.

Напомним, 11 октября президент Владимир Путин подписал указ о об обязательной продаже иностранной валюты некоторыми российскими экспортерами, что отразилось на укреплении рубля.

Сегодня курс доллара впервые с 12 сентября упал до 93 рублей. По данным на 14:05 доллар стоил 93,19 рубля, евро – 98,65.