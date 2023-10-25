Автомобилисты в России сократили число поездок из-за роста цен на бензин

Более половины — 56,8% — российских автомобилистов сократили число поездок из-за роста цен на бензин и дизельное топливо. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, результаты которого поступили в редакцию «Газеты.Ru».

7,7% опрошенных заявили, что перешли на более дешевое топливо. А 35,5% респондентов никак не изменили свое поведение.

Из сокративших число поездок 17,4% сообщили, что стали ездить «значительно меньше». Еще 39,4% сказали, что стали «по возможности сокращать число поездок».

Подорожание топлива, продолжавшееся в России на протяжении нескольких месяцев, заметили абсолютное большинство респондентов — 85,8%. 6,5% автомобилистов сообщили, что столкнулись даже с дефицитом топлива на заправках. Не заметили никаких изменений 7,7% опрошенных.

Хотя с конца сентября этого года цены на бензин и дизель в России стали снижаться, в отношении их дальнейшей динамики большинство респондентов настроены пессимистично. 80,7% прогнозируют, что в течение года стоимость топлива вырастет. Из них 46,5% считают, что рост будет значительным. В то, что цены останутся на прежнем уровне, верят 4,5% участников опроса. 5,8% надеются на незначительное, а 0,6% — на значительное снижение цен. Оставшиеся 8,4% затруднились дать прогноз.

Опрос был проведен в октябре 2023 года. В нем приняли участие 1,5 тыс. россиян, имеющих машину.

21 сентября правительство России временно ограничило экспорт автомобильного бензина и дизеля. При этом на совещании 27 сентября президент России Владимир Путин обратил внимание, что розничная стоимость бензина и дизеля увеличилась несмотря на снижение биржевых цен на топливо. 1 октября вице-премьер РФ Александр Новак допустил полный запрет на экспорт топлива для тех, кто его не производит.

В то же время в начале октября Россия частично смягчила запрет на экспорт дизтоплива. Но все крупные российские производители обязаны оставлять для внутреннего рынка не менее 50% выпускаемого дизеля. Кроме того, экспорт разрешен только по трубопроводам, поставки ж/д транспортом по-прежнему запрещены.

Ранее Новак заявил, что Россия не намерена полностью отменять ограничения на экспорт дизтоплива.