Таможенники сообщили о снижении объема выявленного контрафакта

В январе-сентябре 2023 года таможенные органы выявили 3,2 млн единиц контрафакта, что в 2,2 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ (ФТС).

«В аналогичном периоде 2022 года таможенные органы выявили 7,1 млн единиц контрафакта, а за весь прошлый год — 8,2 млн. Разница с этим годом, в первую очередь, обусловлена выявлением в 2022 году крупной партии контрафактной мраморной крошки — 3,6 млн единиц», — отметили в пресс-службе ФТС.

В этом году среди выявленного контрафакта были преимущественно одежда и обувь, игрушки и игры, автозапчасти, продукты питания, уточнили в пресс-службе ФТС.

«Из общего объема 45% контрафактных товаров было выявлено на этапе постконтроля, свыше 40% — на этапе таможенного декларирования. Также чуть более 14% контрафакта было выявлено на других этапах, в том числе признания контрафактных товаров бесхозными», — пояснили представители службы.

Они подчеркнули, что основной инструмент борьбы с контрафактом — таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности, в который включено 1660 объектов, преимущественно товарных знаков.

«В этом году в таможенный реестр было включено более 300 новых объектов, что превышает статистические показатели последних пяти лет. Из них 51% составляют отечественные товарные знаки», — заметили в пресс-службе.

Там уточнили, что таможенные органы осуществляют противодействие обороту контрафакта на всех этапах таможенного контроля — как при помещении товаров под таможенные процедуры, так и после их выпуска. Применяется система управления рисками, с правоохранительными органами проводятся совместные мероприятия. Также сейчас работает информационный обмен ФТС с китайской таможенной службой по вопросам выявления контрафакта во взаимной торговле, сказали в пресс-службе.

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