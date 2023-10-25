Сеть McDonald's попала под волну критики из-за войны Израиля и Палестины

Сеть McDonald's подверглась критике в мусульманском мире из-за поддержки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает портал Ynet.

Компания McDonald's Israel после нападения боевиков радикальных палестинских группировок объявила, что будет работать над предоставлением тысяч бесплатных обедов солдатам ЦАХАЛ и медицинским учреждениям в стране.

Кроме того, владелец израильской франшизы фирмы Омри Падан объявил о ежедневном пожертвовании в размере четырех тысяч бесплатных обедов для израильских военнослужащих.

После этого во многих арабских и мусульманских странах начались массовые протесты и бойкотирование McDonald's, а в Турции, Ливане и Египте филиалы компании столкнулись с вандализмом.

Филиалы McDonald's в странах, которые официально поддерживают Палестину, выступили с заявлениями, что не несут ответственности за действия израильских коллег и сделали гуманитарные пожертвования для жителей сектора Газа.

До этого в Индонезии во время акции в поддержку Палестины народа перед посольством США в Джакарте демонстранты сожгли портреты президента США Джо Байдена и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Протестанты хотели облить краской McDonald's за пожертвование для израильских солдат. Но участников акции успели остановить правоохранители.

Ранее ультраправый министр нацбезопаности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».