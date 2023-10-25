Во Владивостоке возобновили пассажирские морские рейсы в Японию

Компания «Восток Тур» запустила регулярные морские пассажирские рейсы между Владивостоком и портом Нанао в японской префектуре Исикава. Перевозка людей по морю между Россией и Японией стала осуществляться впервые за долгое время, сообщили РИА Новости в компании.

«Мы получили одобрение на заходы в японские порты. Теплоход «Плейона» уже сходил туда и обратно», — заявил представитель «Восток Тур».

По его словам, пока что судно перевезло лишь нескольких пассажиров.

Рейсы будут выполняться раз в неделю, в одну сторону «Плейона» движется около двух суток. Судно вмещает до 43 пассажиров. Цена билета в одну сторону начинается от 67,6 тыс. руб. и включает в себя трехразовое питание.

В судоходной компании отметили, что регулярные рейсы востребованы среди людей, у которых смешанные семьи в Японии и России, а также среди предпринимателей и представителей национальных сообществ.

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