У российских курортов трудно формируется стабильная клиентская база

57% опрошенных россиян выразили удовлетворение отдыхом на морских курортах России. Однако высокие цены и недостаточный уровень сервиса, не соответствующий ожиданиям, отпугивают туристов от повторных посещений одного и того же места. В результате поток туристов на российские курорты в осенний период сократился на более чем 70%, а их доля в общих продажах туроператоров уменьшилась втрое. Однако экскурсионный формат отдыха внутри страны получает гораздо большее удовлетворение со стороны граждан, чем пляжный отдых, пишет издание «Коммерсантъ».

Опрос, проведенный агентством «Макушева и партнеры» и Online Market Intelligence (OMI), показал, что 62% россиян полностью удовлетворены отдыхом внутри страны, 31% скорее удовлетворены, а 7% имели негативный опыт. Около 57% респондентов оценили свой отдых на морских курортах и природных достопримечательностях положительно. Туристы, выбравшие экскурсионные маршруты, получили более положительные впечатления. 73% опрошенных оказались полностью довольными, в то время как только 3% выразили недовольство. Представители «Макушева и партнеры» и OMI пояснили, что туристы, предпочитающие «расслабиться в комфортных местах с хорошим сервисом», имеют более низкую степень удовлетворенности.

Полученные данные социологического опроса имеют значение для прогнозирования стабильного потока туристов. Согласно мнению директора по маркетингу Travelata.ru Олега Козырева, доля российских курортов в общих продажах туристических компаний участников рынка сократилась с 23 до 15% по итогам лета 2023 года, в то время как Турция, Египет и ОАЭ увеличили свою долю.

Аналогичная ситуация наблюдается и в ноябре, где спрос на внутренние направления сократился на 72%, а их доля снизилась с 48 до 14%. Россияне предпочитают отдыхать в Таиланде, Египте и ОАЭ.

Олег Козырев считает, что туристы не были достаточно удовлетворены отдыхом на местных курортах в прошлом году, чтобы выбрать их снова.

Основатель «Макушева и партнеры» Мария Макушева не исключает, что частично негативный опыт туристов на местных курортах связан с ожиданиями получить такой же уровень сервиса «все включено», как на турецких курортах. Она также указала, что 22% опрошенных не удовлетворены своим отдыхом из-за несоответствия цены и качества. Олег Козырев говорит, что российским туристам чаще всего не нравится сервис и качество питания в отелях, а также большое количество людей на пляжах и в парках развлечений.

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