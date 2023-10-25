В России увеличат использование роботов на предприятиях

24 октября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос развития робототехники на производстве. Мантуров сообщил о значительном увеличении использования робототехнических систем на предприятиях и отметил, что бюджет на развитие этой отрасли уже сформирован. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Министр подчеркнул, что выделенные средства являются беспрецедентным объемом для робототехнической отрасли, составляющим 300 миллиардов рублей до 2030 года. Он также отметил, что по масштабу эта задача сравнима с проектом по развитию фармацевтической отрасли.

Ранее Владимир Путин встретился с генконструктором бюро «ОДК-Авиадвигатель» Александром Иноземцевым, который рассказал российскому лидеру о производстве авиадвигателей ПД-14. В ходе встречи Иноземцев рассказал президенту о продвижении серийного производства двигателя ПД-14 для самолета МС-21. По его словам, на «ОДК-Пермские моторы» уже изготовлено восемь таких двигателей. Он также поделился планами компании на будущий год: 12 двигателей, а затем 24, с возможностью дальнейшего увеличения производства.

Ранее в России сконструировали робота для предотвращения экологических катастроф.