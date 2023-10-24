Аналитики МЭА предрекли сохранение волатильности на рынке СПГ

На международном рынке сжиженного природного газа (СПГ) до середины 2020-х годов сохранится неустойчивая ситуация. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе.

По мнению экспертов МЭА, рыночное равновесие изменится после значительного роста мощностей по сжижению газа в сочетании со снижением спроса. В агентстве отмечают, что в последние годы рынки СПГ испытывали волатильность цен из-за сокращения Россией поставок в Европу. Однако новые проекты СПГ с 2025 года существенно увеличат предложение и изменят ситуацию. Это создаст сложности для экспортной стратегии РФ, считают в МЭА.

К 2030 году мощности по сжижению газа в мире вырастут почти на 250 млрд кубометров, отмечается в докладе. Более половины прироста обеспечат США и Катар. При этом спрос на газ упадет по сравнению с 2010-ми годами.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова МЭА все же немного искажает действительность. «Аргумент о том, что электромобили существенно изменят топливные приоритеты кажется нам довольно слабым. Во многих регионах планеты наблюдается дефицит электроэнергии, который сложно покрыть альтернативной энергетикой, требующей значительных инвестиций. Поэтому пик потребления газа можно отнести на более поздний срок, да и угля тоже», — подытожил Кочетков.

МЭА так же спрогнозировало, что доходы России от экспорта газа к 2030 году рухнут в два раза.

Ранее в МЭА назвали сроки пикового спроса на нефть в мире.