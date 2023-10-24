Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аналитики МЭА предрекли сохранение волатильности на рынке СПГ

МЭА: в мире после 2025 года будет наблюдаться избыток природного газа

close
100%
Karoly Arvai/Reuters

На международном рынке сжиженного природного газа (СПГ) до середины 2020-х годов сохранится неустойчивая ситуация. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем ежегодном докладе.

По мнению экспертов МЭА, рыночное равновесие изменится после значительного роста мощностей по сжижению газа в сочетании со снижением спроса. В агентстве отмечают, что в последние годы рынки СПГ испытывали волатильность цен из-за сокращения Россией поставок в Европу. Однако новые проекты СПГ с 2025 года существенно увеличат предложение и изменят ситуацию. Это создаст сложности для экспортной стратегии РФ, считают в МЭА.

К 2030 году мощности по сжижению газа в мире вырастут почти на 250 млрд кубометров, отмечается в докладе. Более половины прироста обеспечат США и Катар. При этом спрос на газ упадет по сравнению с 2010-ми годами.

По мнению ведущего аналитика по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова МЭА все же немного искажает действительность. «Аргумент о том, что электромобили существенно изменят топливные приоритеты кажется нам довольно слабым. Во многих регионах планеты наблюдается дефицит электроэнергии, который сложно покрыть альтернативной энергетикой, требующей значительных инвестиций. Поэтому пик потребления газа можно отнести на более поздний срок, да и угля тоже», — подытожил Кочетков.

МЭА так же спрогнозировало, что доходы России от экспорта газа к 2030 году рухнут в два раза.

Ранее в МЭА назвали сроки пикового спроса на нефть в мире.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий