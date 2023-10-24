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«Газпром» утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2023 год

«Газпром» сократил инвестпрограмму на 2023 год на 334 млрд рублей

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Reuters

Совет директоров «Газпрома» утвердил новый вариант инвестпрограммы на 2023 год. Ее объем снижен на 334 млрд рублей до 1,966 трлн рублей из-за изменения макроэкономических показателей. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам зампредправления «Газпрома» Фамила Садыгова, плановый резервный фонд увеличен до 385 млрд рублей для усиления бюджетной позиции компании. В новой редакции бюджета «Газпром» также заложил сокращение поступлений от продажи газа. Однако суммарный эффект от оптимизации операционных расходов составит более 1 трлн рублей экономии.

Садыгов отметил, что планируемый объем заимствований обеспечит необходимый уровень ликвидности и приемлемую долговую нагрузку для «Газпрома». Компания активно работает как с банковскими кредитами, так и с размещением облигаций на долговом рынке России.

В конце прошлой недели в эфире телеканала «Россия-1» глава компании Алексей Миллер рассказал, что компания продолжает чувствовать себя абсолютно уверенно и исполнять свои обязательства. «Могу сказать, что в экономическом плане мы так же сильны, как и прежде», – дополнил Миллер.

Ранее стало известно, что Болгария ввела повышенные транзитные пошлины на российский газ, проходящий по ее территории в Венгрию и Сербию.

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