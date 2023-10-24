Российские нефтяники заявили об убытках из-за налогов на топливо

Российские нефтекомпании недовольны высокой долей налогов в стоимости топлива, что приводит к убыткам при его производстве и продаже. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщил глава «Татнефти» Наиль Маганов, в сентябре налоги составляли 77% в цене бензина Аи-92 и дизтоплива. При этом компания несет убытки около 10 рублей с литра бензина и 3 рублей с литра дизеля. По словам топ-менеджера, общая налоговая нагрузка выросла с 52% от выручки в 2018 году до 61% в 2023-м.

В «Сургутнефтегазе» также считают, что налоги превышают 100% от цены топлива. В розничном сегменте, по оценке «Сургутнефтегаза», налоговая нагрузка по бензинам превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу — 91%. Налоговая нагрузка в компании достигает 67% выручки, уточняет издание.

Эксперт Борис Луцет отмечает, что часть налогов возвращается в отрасль через субсидии. По его мнению, инвестиции зависят не столько от доли налогов, сколько от господдержки.

В начале октября экономист Церазов рассказал, как в России формируется цена на бензин.

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