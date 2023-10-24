Внешний долг к ВВП России упал

По данным Центрального банка России, уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России по итогам второго квартала этого года впервые упал ниже 15%. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации утверждается, что данный показатель последние несколько лет стабильно снижается. В 2020 году он составлял 31%, в конце 2021 года — 26,2%, в 2022-м — 16,6%.

По данным расчетов регулятора, во втором квартале 2023 года уровень займа снизился и достиг показателя 14,96%.

Внешний долг как государственный, так и корпоративный в денежном выражении на конец этого июня составлял $343,4 млрд, или примерно 29,9 трлн рублей.

До этого стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост государственного долга России выше безопасного уровня в 20% от ВВП.

Недавно МВФ дал оценку внешнему долгу Украины. По данным Международного валютного фонда, в 2023 году объем госдолга Украины превысит 88,1% ВВП — а к 2025 году превысит 100% украинского валового внутреннего продукта.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.