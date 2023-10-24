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Болгарские нефтехимики выступили против отказа от российской нефти

Болгарские нефтехимики заявили о протестах в случае отказа от российской нефти

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Global Look Press

Профсоюз работников нефтехимической промышленности Болгарии объявил о готовности к протестам в случае досрочного запрета на импорт российской нефти. Об этом сообщает РИА Новости.

Руководство профсоюза провело экстренную встречу, после которой выступило с заявлением о проведении «эффективных акций протеста». В нем утверждается, что будут использоваться все законные механизмы, чтобы защитить свои рабочие места.

По словам председателя профсоюза Павлина Ваковски, нефтехимики устали от того, что «с ними играют».

До этого политическая партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» вновь потребовала от компании «Лукойл» отказаться от использования российской нефти для производства топлива на нефтеперерабатывающем заводе в Бургасе.

В сентябре завод в Бургасе сохранил право на переработку российской нефти до октября 2024 года, но с постепенным сокращением объемов. Парламентское большинство изначально планировало ввести полный запрет уже к ноябрю 2023 года, что могло привести к срыву работы предприятия.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

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