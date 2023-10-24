Стало известно, сколько школьников в России интересуются фондовым рынком

Свыше половины взрослых респондентов поощряют интерес своих детей к финансовым инструментам. При этом каждый пятый российский школьник хочет научиться разбираться в фондовом рынке(19%). Об этом свидетельствуют данные исследования УК ПСБ совместно с исследовательским центром «Позиция», копия есть в распоряжении редакции «Газеты.Ru».

По данным исследования, более половины подростков (63%) не интересуются или незнакомы с темой инвестиций. В целом же хотя бы минимальное представление о фондовом рынке и инвестициях есть у 37% российских школьников. Как показал опрос, подростки лучше всего осведомлены об инвестициях в золото (13%), акции (12%) и облигации (9%).

Из числа респондентов, чьи дети активно интересуются темой инвестиций, свыше трети (36%) совершают операции с финансовыми инструментами совместно с ребенком, а 14% — регулярно привлекают детей к обсуждению инвестиционных решений.

Генеральный директор УК ПСБ Владимир Сердюков считает, что опыт инвестирования под контролем родителей поможет подросткам в будущем избежать финансовых ошибок.

«Такая практика в семье позволяет подросткам с большим интересом и эффективностью расширять финансовую грамотность, формировать представление об управлении сбережениями и инвестировании. Это, безусловно, позитивный тренд. Развивать финансовое мышление можно с юного возраста: дети быстро и легко учатся, а опыт инвестирования под родительским контролем убережет их от ошибок и поспешных решений в дальнейшем, когда они начнут зарабатывать и самостоятельно управлять своими доходами», — сказал Сердюков.

Свыше половины опрошенных считают, что подросткам еще до достижения совершеннолетия можно пробовать свои силы на фондовом рынке под обязательным родительским присмотром и контролем — в основном начиная с возраста 15-17 лет. В то же время 47% респондентов убеждены, что знакомство с биржевыми торгами не стоит начинать до совершеннолетия человека.

В начале сентября Мосбиржа сообщила, что число частных инвесторов в России превысило 26 млн человек.

Ранее инвестиции без стратегии назвали азартной игрой в казино.