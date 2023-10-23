Аналитик назвал новую инициативу Минфина губительной для экономики РФ

Разработанный Минфином законопроект о дополнительном увеличении налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на газ, является налогом на налог. Об этом в своей колонке для «Независимой газеты» заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, эксперт аналитического центра «ИнфоТЭК» Валерий Андрианов.

Законопроект был разработан Минфином и предполагает увеличение НДПИ в период с 1 августа 2024 года и до конца 2026 года. На днях Госдума РФ поддержала его в первом чтении. Эксперт подчеркнул, что средства, полученные в результате повышения данного платежа, уже учтены о в проекте федерального бюджета, который также внесен в Госдуму. По словам Андрианова, введение данной меры обосновывается индексацией тарифов на газ и необходимостью изъять «дополнительные доходы».

«Обосновывая увеличение ставки НДПИ, Минфин указал, что это решение «направлено на зачисление в бюджет части дополнительных доходов компаний, связанных с индексацией тарифов на газ, поставляемый на внутренний рынок», — сказал эксперт.

Он объяснил, что речь идет о доходах, которые компании и так должны были отдать в казну в виде налогов. «Вот он - настоящий налог на налог. А как еще назвать ситуацию, когда для компании повышают налоги, затем вроде бы создают механизм частичной компенсации роста фискальной нагрузки и сразу же обкладывают этот механизм новым налогом», — отметил Андрианов.

По мнению эксперта, последствия принятия законопроекта будут губительными не только для производителей газа, но и для обычных потребителей. Он считает, что Минфин фактически собирается увеличить внутренние цены на газ, разницу от повышения изъять в бюджет, а все политические риски и последствия от неизбежного роста цен перенести на производителей газа.

Также он объяснил, что повышение НДПИ планируется осуществить через увеличение так называемого коэффициента ККГ. По его словам, по сути законопроект Минфина напрямую нарушает уже действующее законодательство. Он отметил, что коэффициент ККГ предлагается сделать разным для разных компаний.

«Сегодня он для всех равен 134. А на I половину 2024 года для «Газпрома» его предлагают установить в размере 303, для независимых компаний – 555. Во II полугодии, соответственно - 454 и 706. С 1 января 2025 года – 428 и 779. Во II полугодии 2025 года – 448 и 799, а начиная с 1 января 2026 года – 464 и 863», — объяснил эксперт.

Андрианов подчеркнул, что для независимых производителей коэффициент будет почти в два раза выше, чем для газового монополиста.