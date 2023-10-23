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Компания Lazurit откроет свой первый магазин на площадях IKEA в Москве

Мебельная компания Lazurit откроет магазин на площадях IKEA в Москве

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Pexels

Производитель мебели Lazurit из Калининграда в конце октября откроет свой первый магазин в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Уточняется, что магазин будет открыт на площади семь тысяч квадратных метров в торговом центре «Европолис» на месте, где раньше находилась покинувшая Россию IKEA.

Отмечается, что объем инвестиций на создание гипермаркета составил свыше 100 млн руб.

В пресс-службе компании добавили, что в перспективе у производителя мебели открытие своих гипермаркетов во всех городах-миллионниках России.

31 июля шведская компания Ingka Centres, владеющая магазинами IKEA и торговыми-центрами «Мега», продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира.

До этого управляющий партнер NF Group (экс Knight Frank) Алексей Новиков заявлял, что стоимость российской недвижимости ушедшей шведской компании IKEA оценивается минимум в 100 млрд рублей. По его словам, речь идет о складских помещениях и торговых площадях, которыми компания IKEA владела в России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.

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