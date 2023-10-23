Украина получила от Европейского банка развития обещанные миллиарды

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил Украине все средства в размере €3 млрд, которые обязался выделить в 2022-2023 годах. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале ЕБРР.

«Европейский банк реконструкции и развития достиг цели по размещению финансирования в размере €3 млрд в реальный сектор экономики Украины в 2022–2023 годах», — сообщили в пресс-службе организации.

В ЕБРР также отметили, что структура продолжит помогать экономике Украине столько, сколько это будет нужно из-за огромных потребностей страны. Банк также назвал себя крупнейшим институциональным инвестором Украины.

Отмечается, что предоставленные ЕБРР деньги потратили на развитие коммерции, критически важной инфраструктуры, обеспечение Украины электричеством и продовольствием, а также на помощь соседним странам.

Кроме того, банк может выделить дополнительные средства для финансирования Украины: до конца 2023 года правление ЕБРР решило работать над увеличением капитала на сумму от €3 млрд до €5 млрд.

Ранее сообщалось, что ЕБРР вышел из капитала Мосбиржи с рекордным дисконтом.