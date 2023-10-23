Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская компания может начать выпуск препарата от муковисцидоза

РБК: структура РФ Genfa Global рассмотрит выпуск препарата от муковисцидоза

close
100%
Unsplash

Российская структура швейцарской компании Genfa Global может начать выпуск аналога препарата от муковисцидоза «Трикафта». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет об аналоге оригинального лекарства «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Ранее в РФ был зарегистрирован лишь один препарат для терапии муковисцидоза — «Оркамби», тоже от американской Vertex Pharmaceuticals.

«Пациенты неоднократно просили Минздрав ускорить этот процесс: в случае, если препарат не зарегистрирован в России, получить его можно было только по решению консилиума врачей, и это сильно увеличивает время ожидания», — говорится в публикации.

По информации издания, в России в настоящее время не производятся препараты от муковисцидоза.

До этого глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что около 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий