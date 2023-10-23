Российская компания может начать выпуск препарата от муковисцидоза

Российская структура швейцарской компании Genfa Global может начать выпуск аналога препарата от муковисцидоза «Трикафта». Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что речь идет об аналоге оригинального лекарства «Трикафта» американской компании Vertex Pharmaceuticals Incorporated. Ранее в РФ был зарегистрирован лишь один препарат для терапии муковисцидоза — «Оркамби», тоже от американской Vertex Pharmaceuticals.

«Пациенты неоднократно просили Минздрав ускорить этот процесс: в случае, если препарат не зарегистрирован в России, получить его можно было только по решению консилиума врачей, и это сильно увеличивает время ожидания», — говорится в публикации.

По информации издания, в России в настоящее время не производятся препараты от муковисцидоза.

До этого глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил, что около 165 препаратов для лечения сахарного диабета первого и второго типа зарегистрировано в России.

Ранее в российских аптеках заявили о дефиците популярного антидепрессанта.