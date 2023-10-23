В Думе предупредили о дефиците средств на зарплаты в регионах

Региональные бюджеты могут не справиться самостоятельно с ростом расходов на повышение зарплат бюджетников. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отзыв на проект федерального бюджета комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению.

По данным депутатов, зарплаты работникам бюджетной сферы составляют до половины расходов региональных бюджетов. В 2024 году продолжится индексация МРОТ, к которому привязаны оклады части бюджетников. Кроме того, действует указ президента 2012 года, обязывающий регионы поддерживать определенное соотношение зарплат учителей, врачей и других категорий к среднему уровню по субъекту.

При этом возможности регионов ограничены. Как отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов, трансферты из федерального бюджета в 2024-2025 годах существенно сократятся. В отзыве на проект бюджета на 2024-2026 годы Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН отметил, что прогноз Минфина России по темпам роста собственных доходов региональных бюджетов в 2024 году завышен. В ведомстве ожидают прирост на 9%, в то время как по оценкам института темпы не превысят 6% в годовом выражении.

Эксперты также подчеркнули, что проект бюджета предполагает рост доли расходов регионов в первую очередь на развитие национальной экономики, ЖКХ, образование и здравоохранение.

Если тенденция сохранится, предупреждает Климанов, регионы будут вынуждены все активнее брать кредиты, увеличивая зависимость от федерального центра. По данным Счетной палаты, в 2022 году госдолг регионов по бюджетным кредитам вырос уже на 44%.

В Госдуме не исключают, что в 2024 году регионам придется увеличить объем федеральных дотаций. Это необходимо для выполнения социальных обязательств перед учителями, врачами и другими работниками бюджетной сферы, заверило руководство страны.

На прошлой неделе Счетная палата увидела риски завышения прогноза цены нефти в бюджете.

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