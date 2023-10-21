Эксперт рассказал о планах Болгарии заработать на газе РФ

Болгария приняла решение ввести акциз на транзит газа из РФ для Сербии и Венгрии в связи с политическими мотивами, объяснил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ситуация с высокой пошлиной на транзит газа из России мотивирована желание болгар заработать.

Как заметил Тимофеев, сербы могли бы понять болгар, если бы те сами закупали газ, но речь только о транзите.

По информации собеседника агентства, сама Болгария не получает российский газ с апреля. Причина отказа связана с нежелание платить за газовый ресурс в российской валюте.

При этом Тимофеев не исключил, что введение акциз на транзит газа со стороны Болгарии может быть обусловлено непростыми еще со времен Второй мировой войны отношениями между ней и соседними странами.

«Кроме того, ранее для Сербии и Венгрии сделали исключение из антироссийских санкций, и сейчас конкуренция на газовом рынке усилится, — заключил эксперт.

Также в кабмине заявляли об обсуждении долгосрочного контракта по газу с Республикой Сербской.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.