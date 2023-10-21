Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал о планах Болгарии заработать на газе РФ

Болгария ввела высокую пошлину на транзит газа из России в Венгрию и Сербию

close
100%
Depositphotos

Болгария приняла решение ввести акциз на транзит газа из РФ для Сербии и Венгрии в связи с политическими мотивами, объяснил доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, ситуация с высокой пошлиной на транзит газа из России мотивирована желание болгар заработать.

Как заметил Тимофеев, сербы могли бы понять болгар, если бы те сами закупали газ, но речь только о транзите.

По информации собеседника агентства, сама Болгария не получает российский газ с апреля. Причина отказа связана с нежелание платить за газовый ресурс в российской валюте.

При этом Тимофеев не исключил, что введение акциз на транзит газа со стороны Болгарии может быть обусловлено непростыми еще со времен Второй мировой войны отношениями между ней и соседними странами.

«Кроме того, ранее для Сербии и Венгрии сделали исключение из антироссийских санкций, и сейчас конкуренция на газовом рынке усилится, — заключил эксперт.

Также в кабмине заявляли об обсуждении долгосрочного контракта по газу с Республикой Сербской.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий