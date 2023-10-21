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Назван срок следующего пика стоимости биткоина

Экономист Голубовский допустил пик стоимости биткоина к 2025 году

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Depositphotos

Аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил «Ленте.ру», что стоимость биткоина к 2025 году может увеличиться как минимум вдвое.

«Когда центральные банки начинают сокращать баланс и поднимать ставку, валюта обычно растет. Механизм тот же самый — ограничение денежного предложения вызывает его рост», — сказал он.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина (Bitcoin) поднялась до $28,173, продемонстрировав рост на 3,9% с 17 августа. Bloomberg сообщил, что в цене выросли и другие криптовалюты, включая Ether, Litecoin и Solana.

В издании полагают, что рост стоимости криптовалют частично мог произойти из-за ожиданий трейдеров, связанных с приближающимся судом над основателем обанкротившейся биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, который должен состояться 3 октября.

При этом, как отметила соучредитель поставщика ликвидности деривативов цифровых активов OrBit Markets в Сингапуре Кэролайн Маурон, криптовалюту стали активнее закупать в связи с началом нового отчетного квартала, а на выходных наблюдался дефицит ликвидности.

Ранее Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 13%.

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