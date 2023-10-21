Индия приобрела у России рекордную партию алмазов

Индия в августе приобрела у России рекордную с марта 2018 года партию алмазов на $215,1 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности.

В последнем месяце лета Индия нарастила импорт российских алмазов в 4 раза в месячном выражении и на 9% в годовом. В марте 2018 года страна приобрела этих драгоценных камней сразу на $481 млн.

Всего с начала 2023 года индийские компании закупили алмазов у России на $863 млн, что больше на 29% по сравнению с показателями 2022 года.

В начале октября глава Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что Европейский союз готовит санкции против российских алмазов, которые будут работать со следующего года.

Аналитик Леонид Хазанов отмечал, что полный запрет на поставки российских алмазов может нанести серьезный ущерб мировому рынку драгоценных камней. По его словам, такие санкции способны «разрушить до основания» отрасль, поскольку заменить Россию как крупнейшего производителя попросту нечем.

Ранее АЛРОСА временно прекратила поставки алмазов в Индию.