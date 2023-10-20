Red Wings не будет прекращать полеты в Израиль

Авиакомпания Red Wings не планирует останавливать полеты в Израиль на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу перевозчика.

«Авиакомпания не имеет планов по отказу от выполнения рейсов в Израиль», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время авиакомпания выполняет программу полетов в полном объеме, в соответствии с регулярным расписанием», — сообщили в пресс-службе.

14 октября сообщалось, что авиакомпании «Азимут», Red Wings и израильская El Al перевезли между Россией и Израилем уже более 3 тыс. пассажиров.

13 октября посольство РФ посоветовало россиянам улетать самостоятельно. С начала войны Израиля и ХАМАС 12 россиян числятся пропавшими без вести. Есть также граждане России, которые постоянно живут на севере региона, регулярно подвергающемся ответным бомбардировкам ЦАХАЛ. Информации об их состоянии нет.

Ранее сообщалось, что россияне не отказываются от отдыха в Египте из-за ситуации на Ближнем Востоке.