Банк России одобрил открытие двух филиалов Альфа-банка в Китае. Об этом на форуме «Сделано в России» заявил главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский.

Он подчеркнул, что на данный момент работа на стороне китайского регулятора.

«Мы сейчас идем по пути открытия филиалов в Китае - в Шанхае как бизнес-столице и Пекине как политической столице. Нам Центральный банк наш российский одобрил только что открытие этих двух филиалов, и за это Центральному банку отдельное спасибо», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, ЦБ подошел к этому «супер небюрократично». Он отметил, что Альфа-банк благодаря этому сэкономил три месяца плановой процедуры.