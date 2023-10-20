Количество операций с дирхамами в Сбере выросло в три раза за полгода

Количество операций с дирхамами в Сбере в сентябре достигло 9,5 тыс., за полгода оно выросло в три раза, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В компании уточнили, что дирхам вошел в четверку самых популярных валют банка, с которыми клиенты совершают операции.

Директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков назвал дирхам ОАЭ дружественной валютой, которая все больше привлекает внимание туристов и тех, кто рассматривает валюту для вложений.

«В России спрос на дирхамы растет: в сентябре количество операций с этой валютой достигло 9,5 тыс. Поэтому банк увеличил число офисов для обмена наличных дирхамов.

Теперь их 334, а находятся они в Москве, Санкт-Петербурге и еще 142 российских городах», — заявил Широков.

В Сбере добавили, что дирхам стабилен и привязан к доллару: 1 доллар равен 3,6725 дирхама ОАЭ уже несколько десятилетий. Поэтому валюту покупают не только для поездок в эту страну, но и для диверсификации сбережений.

Напомним, что в связи с ограничением Банка России, снять купленную на счет валюту можно только в рублях.