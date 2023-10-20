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Украина направила на военные расходы в 2023 году более половины бюджета

Минфин: Украина в этом году направила на военные расходы почти 60% бюджета

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РИА Новости

Министерство финансов Украины сообщило, что за последние девять месяцев расходы на военные нужды превысили $34 млрд и составили почти 60% расходной части бюджета страны. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«За первые девять месяцев этого года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1255,4 миллиарда гривен (более $34,3 млрд), или 59,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — отметили в министерстве.

Уточняется, что средства были направлены на денежное довольствие для военных и полицейских, приобретение техники и вооружения, а также на медицинское обеспечение.

Накануне Верховная рада Украины приняла в первом чтении проект бюджета страны на 2024 год. На следующем этапе правительство будет прорабатывать документ с учетом выводов и внесенных предложений. Окончательное голосование за проект бюджета Украины должно состояться до 20 ноября.

Ранее в США заявили, что западные государства достигли «пика» своих возможностей по оказанию помощи Украине.

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