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Экономист объяснил причины укрепления рубля

Экономист Гинько: цены на нефть и принятые в РФ меры повлияли на курс рубля

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Ohde/face to face/Global Look Press

Сегодня впервые с 25 сентября курс доллара опустился ниже 96 рублей и торговался на уровне 95,79 рубля. Это связано с ростами цен на нефть и комплексом принятых в России мер, объяснил в беседе с RT экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько.

Среди мер, оказавших влияние на российскую валюту, эксперт назвал экспортные пошлины, привязанные к курсу доллара, ограничение на экспорт бензина, меры по возвращению валютной выручки.

Что будет дальше с курсом экономист предсказать затруднился, объяснив это «сильным этапом турбулентности», в который вступает весь мир.

«Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке имеет различные риски, которые очень сложно оценить, — отметил Гинько. — Это еще накладывается и на рецессию экономики Германии, и на то, что мир оказался в ситуации высоких процентных ставок».

По мнению экономиста, наступает эпоха, в которой главную роль будут играть страны, обладающие сырьевыми товарами. У России при этом есть больше преимущество, убежден эксперт.

«Мы крупнейший экспортер пшеницы в мире, мы за последние годы сильно укрепили собственную продовольственную безопасность», – подчеркнул он, добавив, что ослабление валют, привязанных к сырьевым товарам – доллара и евро – продолжится.

Напомним, некоторые эксперты также прогнозируют укрепление российского рубля в ближайшие месяцы с возможным падением стоимости доллара до 80 рублей.

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