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Кредитный рейтинг Израиля находится на пересмотре

Moody's может понизить кредитный рейтинг Израиля

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Brendan McDermid/Reuters

Международное рейтинговое агентство Moody's может понизить долгосрочные рейтинги эмитента правительства Израиля в иностранной и национальной валютах А1, этот вопрос находится на рассмотрении, передает ТАСС.

Как заявили в агентстве, их обзор будет сосредоточен на вероятной продолжительности и масштабах палестино-израильского конфликта, а также оценке его последствий для институтов Израиля, в частности, эффективности политики, государственных финансов и экономики.

В Moody's подчеркнули, что в течение обзорного периода агентство будет оценивать вероятность продвижения конфликта к разрешению или вероятность значительной эскалации в течение длительного периода.

19 октября сообщалось, что израильские военные получили «зеленый свет», чтобы начать наземную операцию в секторе Газа. «Первым и последним приоритетом» сухопутной операции станет уничтожение ХАМАС, подчеркнул израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат. Министр обороны страны Йоав Галант встретился с военными и заявил, что скоро они «увидят Газу изнутри».

Ранее в США назвали сроки наземной операции Израиля в Газе.

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Война в Израиле
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