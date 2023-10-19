Экономист оценил законопроект Минфина о дополнительном росте НДПИ на газ

Индексация газовых цен в России планировалась, чтобы компенсировать убытки производителей газа от роста налоговой нагрузки. Теперь же Минфин планирует дополнительно увеличить нагрузку и изъять больше, чем дает индексация, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков в авторской колонке «Ведомостей».

Госдума поддержала в I чтении законопроект Минфина о дополнительном росте НДПИ на газ с 1 августа 2024 до конца 2026 года в связи с индексацией тарифов на газ.

Крутаков, однако, заметил, что рост оптовых цен на газ для промышленности заложен как плановый в прогнозе социально-экономического развития России. С 1 декабря этого года газовые цены будут индексированы на 10%, с июля 2024 года – на 11,2% (вместо планируемых 8%), а в 2025 году – на 8,2% (предполагалось 8%). Весьма любопытно выглядит официальное обоснование плановой индексации – «для формирования у производителей газа доходов, необходимых для покрытия дополнительного роста налоговой нагрузки в 2024 году».

Как отмечает Крутаков, необходимо пояснить смысл и суть коэффициента ККГ, который был введен в формулу формирования газового НДПИ с января этого года.

«ККГ нужен для того, чтобы при росте цен на газ НДПИ индексировался автоматически, согласно арифметической формуле. Увеличение коэффициента, которое проводит через Госдуму Минфин, ведет не просто к изъятию определенных излишков, а к росту пропорции изъятия. Он ведет к росту общей налоговой нагрузки на производителей газа», — сказал Крутаков.

Как добавил доцент, «следует признать, что Минфин повышает налоговую нагрузку на газовую отрасль с диспаритетным ее переносом на независимых производителей газа».

«Представьте себя на месте руководителя газодобывающей компании. Вы заранее знаете размер индексации цен на три года вперед. Вы, исходя из этого, формируете свои бюджеты и инвестиционные программы развития, берете кредиты в банках. А потом приходит Минфин и лишает вас обещанных индексаций. Что вы делаете в такой ситуации? Правильно: пропорционально поднимаете цены на свою продукцию выше запланированных индексаций. Но увеличенный коэффициент ККГ срезает значительно больше этого объема для независимых производителей газа», — отметил Крутаков.

Помимо всего выше сказанного, повышение НДПИ сделает поставки газа на предприятия электроэнергетики и ЖКХ неэффективными, так как они выведены из-под действия новшества Минфина. Это создаст механизм перекрестного субсидирования энергетиков за счет газовщиков.

В свою очередь, разбалансировка рынка спровоцирует возникновение искусственного дефицита газа для социально значимых отраслей.

Он подчеркнул, что энергозатраты сопровождают весь процесс производства новой стоимости товаров. «В случае принятия новой инициативы Минфина итоговая нагрузка на карман потребителя не удвоится, а многократно мультиплицируется», — добавил Крутаков.