Число получателей накопительной пенсии в России удвоится

Число получателей накопительной пенсии в России в 2024 году вырастет почти вдвое по сравнению с текущим годом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования.

По их оценкам, в начале следующего года накопительную пенсию будут получать уже 209,9 тыс. человек. Для сравнения, в январе 2023 года таких получателей насчитывалось 107 тыс. Далее рост продолжится — к 2025 году выплаты полагаются уже 286,1 тыс. граждан, а к 2026 году — 362,2 тыс.

Рост числа получателей накопительных пенсий связан с тем, что все больше людей достигают необходимого возраста для назначения таких выплат, пояснили в Минтруде. Прежде всего речь идет о гражданах 1967 года рождения и моложе, а также о тех, за кого работодатель делал дополнительные пенсионные взносы в период с 2002 по 2013 год.

Средний размер накопительной пенсии в 2024 году составит ₽1,6 тыс. При этом расходы Пенсионного фонда на эти цели вырастут до ₽4 млрд. Вместе с тем, по оценкам экспертов, это не создаст рисков для исполнения фондом своих обязательств.

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