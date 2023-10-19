Стало известно, когда начнутся полеты из Сухумского аэропорта

Президент Абхазии Аслан Бжания рассказал, когда начнутся полеты из аэропорта Сухума. Его слова приводит ТАСС.

«Технические полеты у нас будут не позднее июля, а запуск аэропорта — 31 декабря 2024 года», — заявил он.

По его словам, в октябре станет известно, с какой российской компанией подписан инвестиционный контракт по реконструкции Сухумского аэропорта.

Он отметил, что единственный форс-мажорный фактор, который может помешать реконструкции «если, не дай Бог, боевые действия в разных государствах приобретут другой масштаб».

В сентябре секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что в республике не рассчитывают на получение международного кода для аэропорта Сухума, но надеются на полеты российских авиакомпаний. Шамба отметил, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) находится под влиянием западных сил, и надежд на то, что она может дать в ближайшее время международный код для аэропорта Сухума, мало.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от города. До своего закрытия в 1993 году аэропорт в высокий сезон принимал до 5 тысяч пассажиров в сутки.

Ранее в Минэкономразвития сообщили о планах восстановить авиасообщение между Россией и Абхазией.