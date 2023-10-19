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Сбежавшего из РФ бывшего топ-менеджера «Роскосмоса» объявили в международный розыск

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Мешков бежал из РФ после обвинения в хищении

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Владимир-Владимирович Мешков/VK

Бывший топ-менеджер «Роскосмоса» и замначальника департамента аппарата полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Владимир Мешков покинул Россию, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, Мешкова объявили в международный розыск. Согласно информации Следственного комитета, бывшего топ-менеджера госкорпорации обвиняют в хищении более чем 600 млн рублей. Деньги были выделены на реконструкцию стендовой базы Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП).

Отмечается, что находящийся в розыске Мешков арестован на два месяца. Срок будет отсчитываться с момента его экстрадиции из-за границы и задержания на территории России.

До этого суд в Хабаровске приговорил нескольких растратчиков из числа бывших руководителей стройки космодрома «Восточный» к более чем 10 годам лишения свободы и миллиардным штрафам.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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